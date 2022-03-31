Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, унаслідок чого одна людина загинула, четверо тяжко поранені.

"Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. В автобусі перебували лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено", - написала Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що одному з автобусів вдалося вирватися на пробитих шинах, але водія поранено, його доправили до лікарні.

"Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії", - поскаржилась омбудсмен.

Вона наголосила, що такі дії є черговим воєнним злочином та злочином проти людяності російських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - заявила Денісова.