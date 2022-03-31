Австралія надасть Україні додатково AUD25 млн військової допомоги

Австралія продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з незаконним та неспровокованим вторгненням Росії та надасть Києву ще AUD25 млн (близько $18,8 млн) військової допомоги на прохання українського президента Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів, повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

"Загальна військова допомога Австралії на сьогодні - AUD116 млн (близько $87 млн)", - написав він у твіттері в четвер.

У свою чергу посол України в Австралії Василь Мирошниченко, який прибув до країни призначення лише п'ять днів тому, відзначив у фейсбуці величезну підтримку австралійського народу.

"За один день вдалося досягти зустрічі з міністром оборони, міністром охорони здоров'я, міністром закордонних справ та прем'єр-міністром. Звернення президента Володимира Зеленського до двох палат австралійського парламенту стало подією дня для всіх каналів новин країни", - написав він.

Мирошниченко зазначив, що, крім цієї підтримки, гуманітарна допомога Австралії Україні становить AUD65 млн, 70 тис. тонн енергетичного вугілля для задоволення енергетичних потреб України. У цьому ж списку – тимчасові захисні візи та підтримка українських громадських груп в Австралії.

"Новий пакет додаткової оборонної військової допомоги на суму AUD25 млн включатиме тактичні пастки, повітряні та наземні безпілотні системи, пайки та медикаменти", – уточнив український посол.

За його словами, уряд Австралії і далі шукатиме можливості для подальшої військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним силам України.