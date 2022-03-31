Редактори та власники українських ЗМІ створили гуманітарний проект «Знайди близьких»

Вже другий місяць у нашій країні триває війна. Мільйони українців стали біженцями, а найбільші міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв'язок зі своїми найближчими родичами.

Колектив журналістів та співробітників ЗМІ висунув ініціативу щодо створення проекту з пошуку зниклих людей «Знайди близьких».

Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам всю інформацію. Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:

1. ПІБ зниклої людини;

2. Ваші контактні дані;

3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;

4. Зразкове місце останнього перебування зниклого.

Проект є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.

Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи!

Координатором проекту є заступник керівника інформагентства «Інтерфакс-Україна» та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.

Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту maksim.urakin@gmail.com