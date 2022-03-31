Про жодне відведення Росією сил не йдеться, вона їх лише перегруповує – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія не відводить військ, як про це було заявлено нещодавно, а лише переміщує їх, намагаючись перегрупувати та посилити наступ у районі Донбасу.

"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія згорне воєнні дії навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про Росію можна судити лише за її діями, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу", - повідомив він на пресконференції у четвер у Брюсселі.

Столтенберг також зазначив, що одночасно з цим Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. "Тож можна очікувати додаткових наступальних дій, які приносять ще більше страждань", - зазначив генсек НАТО.

У зв'язку з цим він знову закликав Росію "покласти край цій безглуздій війні, вивести усі свої війська та сумлінно вести переговори".