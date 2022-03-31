ГУР Міноборони закликало білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії РФ проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до військовослужбовців білоруських збройних сил та закликало їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у фейсбуці у четвер.

У відомстві наголосили, що скоєні щодня окупантами злочини проти мирного населення, зокрема проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед Білоруссю.

"Також запевняємо вас, що ми маємо в своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України. Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації", - зазначили в ГУР.