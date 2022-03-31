Події

14:52 31.03.2022

ГУР Міноборони закликало білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії РФ проти України

1 хв читати
ГУР Міноборони закликало білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії РФ проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до військовослужбовців білоруських збройних сил та закликало їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у фейсбуці у четвер.

У відомстві наголосили, що скоєні щодня окупантами злочини проти мирного населення, зокрема проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед Білоруссю.

"Також запевняємо вас, що ми маємо в своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України. Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації", - зазначили в ГУР.

 

Теги: #війна #білорусь #гур_міноборони
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 31.03.2022
Режим Лукашенка несе відповідальність за вторгнення на територію України разом із Росією - постпред США при ОБСЄ Карпентер

Режим Лукашенка несе відповідальність за вторгнення на територію України разом із Росією - постпред США при ОБСЄ Карпентер

16:27 31.03.2022
Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

16:22 31.03.2022
Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

16:06 31.03.2022
Бельгія може надихнути європейців зробити більше для України – Зеленський

Бельгія може надихнути європейців зробити більше для України – Зеленський

15:42 31.03.2022
Редактори та власники українських ЗМІ створили гуманітарний проект «Знайди близьких»

Редактори та власники українських ЗМІ створили гуманітарний проект «Знайди близьких»

15:40 31.03.2022
Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

15:26 31.03.2022
Столтенберг про переговори в Туреччині: Що стосується Росії, потрібно судити не за словами, а за справами

Столтенберг про переговори в Туреччині: Що стосується Росії, потрібно судити не за словами, а за справами

15:21 31.03.2022
Про жодне відведення Росією сил не йдеться, вона їх лише перегруповує – генсек НАТО

Про жодне відведення Росією сил не йдеться, вона їх лише перегруповує – генсек НАТО

15:10 31.03.2022
Союзники з НАТО постачатимуть Україні зброю так довго, як буде потрібно - Столтенберг

Союзники з НАТО постачатимуть Україні зброю так довго, як буде потрібно - Столтенберг

14:47 31.03.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 20 осіб – ДСНС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 20 осіб – ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повертатися в Ірпінь зарано через обстріли та мінування - голова обладміністрації

Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону - ЗСУ

Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

ОСТАННЄ

Повертатися в Ірпінь зарано через обстріли та мінування - голова обладміністрації

Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

Австралія надасть Україні додатково AUD25 млн військової допомоги

Тимошенко: У нас є сильна переговорна позиція, і ми маємо її відчувати

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону - ЗСУ

Блокада Росією чорноморських портів України є проблемою для світу, заявляє генсек НАТО

У Києві створено військову комендатуру – КМДА

Лондон упровадив санкції проти голови "Газпром-Медіа", начальника Національного центру управління обороною РФ, журналіста Брильова

Російські війська спрямовують основні зусилля на утримання раніше зайнятих рубежів - Генштаб ЗСУ

У Львові заарештовано блогера, який підтримував дії країни-агресора

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА