Події

23:02 30.03.2022

На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

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На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

На Донбасі в Україні перебувають приблизно 1000 найманців із ПВК "Вагнер", повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми думаємо, що у групі Вагнера нині орієнтовно 1000 людей, присвячених Донбасу... Ми бачили, як вони віддавали пріоритет авіаударам у районі Донбасу", - сказав Кірбі на брифінгу у середу.

Кірбі також додав, що група Вагнера має досвід битв на Донбасі, оскільки боролися там "останні вісім років".

Представник Пентагону зазначив, що Росія стала "набагато активнішою" в Донбаському регіоні "в останні декілька днів".

 

Теги: #війна #донбас #вагнерівці
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