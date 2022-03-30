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21:47 30.03.2022

Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

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Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

Британська влада запроваджує законодавство, яке забороняє підприємцям РФ, які потрапили під санкції, користуватися послугами британських компаній для техобслуговування своїх літаків і суден, йдеться в пресрелізі Даунінг-стрит.

"Сполучене Королівство сьогодні (30 березня) ухвалило нове законодавство, яке забороняє ремонтно-технічні роботи літаків та суден, що належать російським олігархам та їхнім комерційним структурам, які опинилися під санкціями", - наголошується в документі.

Таким чином, пояснили на Даунінг-стрит, ці підприємці не зможуть "отримувати вигоду від провідної у світі британської морської та авіаційної індустрії та їх інженерів".

Відповідно до заяви, під дію цих заходів одразу потрапляють російські бізнесмени Олег Тіньков та Євген Швідлер.

24 березня до британських санкційних списків по РФ були, зокрема, включені бізнесмен Тіньков і партнер Романа Абрамовича в бізнесі Швідлер.

Тим часом, згідно з прес-релізом, нове британське законодавство також передбачає поширення на т.зв. "ДНР" і "ЛНР" дії санкцій, раніше ведених щодо Криму.

"Нове законодавство розширює дію фінансових, торговельних санкцій і санкцій щодо судноплавства, введених проти Криму, на територію, не контрольовану урядом (України – ІФ-У), у Донецьку та Луганську", - йдеться в заяві.

Також на Даунінг-стрит зазначають, що з початку російської війни проти України Лондон запровадив санкції щодо банків, глобальну вартість активів яких оцінюють у 500 млрд фунтів стерлінгів. Крім того, санкції торкнулися "понад 150 млрд фунтів стерлінгів чистого капіталу" підприємців та членів їхніх сімей.

Теги: #транспорт #росія #британія #обмеження
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