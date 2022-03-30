Україна ініціює обмеження можливостей РФ споруджувати нові атомні об'єкти за її межами

РФ має бути максимально ізольована на всіх напрямах, що стосуються розвитку атомної енергетики в результаті своїх дій на ядерних об'єктах в Україні, заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на спеціальному засіданні з питань ядерної безпеки країн-учасниць Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation (P-TECC) 29 березня у Празі.

"Необхідно обмежити можливості Російської Федерації реалізовувати нові проекти будівництва ядерних об'єктів за її межами, а також запровадити санкції проти всієї групи "Росатом", – зазначив Демченков, слова якого процитувало Міненерго у повідомленні на сайті в середу.

Крім того, як наголосив заступник міністра, необхідно обмежити країні-агресору доступ до новітніх технологій, скасувати заплановану співпрацю у сфері ядерних технологій.

Демченков також озвучив позицію Міністерства енергетики України щодо необхідності блокування участі представників Росії у проведенні інспекційної діяльності МАГАТЕ та Міжнародному проекті з інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів (ІНПРО).