На Харківщині ЗС України тіснять ворога на Дергачівському та Роганському напрямках, Ізюм залишається найкритичнішою точкою

Протягом 30 березня ЗС РФ продовжували хаотично обстрілювати райони Харкова, зокрема Шевченківський район, Північну Салтівку та П'ятихатки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог... випускає снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, щоб дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про ситуацію в області, він зазначив, що на деяких напрямках Збройні сили України витісняють супротивника, а Ізюм залишається найкритичнішою точкою.

"ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема на Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні вранці близько 11 години у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко знизилася. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої. Як тільки ми матимемо можливість евакуювати людей або доставити гуманітарну допомогу – ми обов'язково це зробимо", - написав Синєгубов.