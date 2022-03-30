РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Збройні сили РФ у середу продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, при цьому здійснюють часткове відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, йдеться в оперативній інформації станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти зазнають суттєвих труднощів із введенням у бойовий склад техніки, що знімається з довгострокового зберігання.

Самопроголошене керівництво Білорусі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів ЗС РФ, аеродромної та транспортної мережі, а також місця розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватись мережею лікувальних закладів на своїй території. "Протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями", - розповіли у Генштабі.