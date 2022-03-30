Шмигаль розраховує, що уряд Норвегії закличе норвезькі компанії вийти з російського ринку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що уряд Норвегії закличе норвезькі компанії вийти із російського ринку.

"РФ має бути відрізана від джерел фінансування війни проти України. Про це заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував уряду Норвегії за всебічну підтримку та приєднання до санкцій ЄС проти Росії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також наголосив на важливості виходу іноземних компаній із російського ринку.

"Розраховуємо, що від уряду Норвегії прозвучить сильний меседж норвезьким компаніям, що залишаються в Росії, про неприпустимість наповнення бюджету країни-терориста", - додав він.

Шмигаль у розмові зі Стере також наголосив на необхідності продовження санкційного тиску на Росію.

"Україна відчуває потужну підтримку норвезького народу та цінує гуманітарну допомогу, яку Норвегія надає українцям. Це ще раз підтверджує, що ми не самі і перемога обов’язково буде за нами", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/2360