За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Приблизно 200-300 мешканців м. Ірпінь Київської області загинули під час окупації, вуличних боїв та від обстрілів у місті, також під час боїв за місто загинули приблизно 50 військовослужбовців, зокрема 16 бійців територіальної оборони, розповів мер міста Олександр Маркушин.

"На жаль, 16 бійців із нашої територіальної оборони загинули. 29 у лікарні. Якщо додати ще й ЗСУ, то, я гадаю, десь взагалі до 50 людей загинуло і людей 100 хлопців поранено. Але відвоювали, не віддали маленьке місто, вже герой, не дали пройти ворогові до Києва", - сказав Маркушин на брифінгу.

При цьому, відповідаючи на запитання про кількість загиблих мирних жителів міста, він зазначив, що такої інформації наразі немає, уточнивши, що коли відбувалися інтенсивні бої та обстріли, жителі ховали загиблих у дворах, парках.

"Я гадаю, приблизно 200-300 людей, на жаль, загинули. Дуже багато під завалами загинули... Завали ще ніхто не розбирав... Сьогодні наша команда разом із поліцією та військовими займалася вивозом загиблих людей", - сказав Маркушин.

Мер уточнив, що приблизно 30% жителів міста відмовилися залишати його з початком війни та пережили бої та окупацію в Ірпені.

За його словами, у місті зруйновано 50% будинків та критичної інфраструктури. Водопостачання вже відновлюється шляхом підключення мереж до київських, а енергопостачання та газопостачання ще не відновлюється, оскільки це небезпечно.

"В Ірпені на сьогодні ще небезпечно... Нас постійно обстрілюють з району Бучі, Ворзеля, Ірпінь страждає від обстрілів "Градів", від обстрілів мінометів, від важкої артилерії, частково обстрілюють із танків нас та зі стрілецької зброї. Але повністю периметр контрольований нашими військами і в Ірпені немає російських загарбників", - повідомив Маркушин.

Він подякував усім правоохоронцям та військовослужбовцям, які допомогли відстояти та відвоювати місто.