Виші продовжують навчання у 17 областях, у трьох регіонах працюють частково

Вищі навчальні заклади продовжують навчання у 17 областях України, а у трьох регіонах працюють частково, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Триває 35-й день війни. Ми продовжуємо робити все можливе задля поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів повністю відновили освітній процес у дистанційному форматі, частково продовжено освітній процес у профтехах восьми областей, не розпочато навчання у закладах двох областей.

Також заклади професійної вищої освіти здійснюють навчання у 23 регіонах за дистанційною чи змішаною формою, а в одній області заклади перебувають на канікулах.

"У 17 областях України триває навчання у вищих навчальних закладах. Частково працюють виші трьох регіонів, а на канікулах перебувають університети трьох областей", - написав міністр.