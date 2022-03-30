Події

15:42 30.03.2022

Виші продовжують навчання у 17 областях, у трьох регіонах працюють частково

1 хв читати
Виші продовжують навчання у 17 областях, у трьох регіонах працюють частково

Вищі навчальні заклади продовжують навчання у 17 областях України, а у трьох регіонах працюють частково, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Триває 35-й день війни. Ми продовжуємо робити все можливе задля поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів повністю відновили освітній процес у дистанційному форматі, частково продовжено освітній процес у профтехах восьми областей, не розпочато навчання у закладах двох областей.

Також заклади професійної вищої освіти здійснюють навчання у 23 регіонах за дистанційною чи змішаною формою, а в одній області заклади перебувають на канікулах.

"У 17 областях України триває навчання у вищих навчальних закладах. Частково працюють виші трьох регіонів, а на канікулах перебувають університети трьох областей", - написав міністр.

Теги: #навчання #виші
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:23 27.03.2022
У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

У 2022 році для вступу на бюджет необхідно буде скласти мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа

11:30 27.03.2022
У Києві з 28 березня в дистанційному форматі поновлюється освітній процес - міськадміністрація

У Києві з 28 березня в дистанційному форматі поновлюється освітній процес - міськадміністрація

18:48 24.03.2022
Вступ до вишів у 2022 році може бути проведений за мультипредментним онлайн-тестом - депутат

Вступ до вишів у 2022 році може бути проведений за мультипредментним онлайн-тестом - депутат

17:48 18.03.2022
Рада міністрів освіти ЄС готова надавати підтримку українським учням, які прибувають до країн-членів Євросоюзу

Рада міністрів освіти ЄС готова надавати підтримку українським учням, які прибувають до країн-членів Євросоюзу

14:30 10.03.2022
Учителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - освітній омбудсмен

Учителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - освітній омбудсмен

17:24 06.03.2022
Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ, одна з них у вільному доступі для українців – Шкарлет

Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ, одна з них у вільному доступі для українців – Шкарлет

17:46 04.03.2022
Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші - Міносвіти

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші - Міносвіти

22:08 01.03.2022
Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

Польські навчальні заклади надаватимуть всебічну підтримку українським дітям та їх подальшому навчанню – міністр освіти Польщі

09:19 01.03.2022
Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

21:12 23.02.2022
МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

ОСТАННЄ

Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України - Меджліс

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА