Події

15:14 30.03.2022

Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки

1 хв читати
Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу у Варшаві провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни. Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів", - написав Кулеба у твіттері у середу.

Теги: #україна #польща #підтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 30.03.2022
Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

16:01 30.03.2022
Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

Україна та МАГАТЕ налагодили регулярний діалог, який приведе до реальних результатів - глава Міненерго

15:52 30.03.2022
Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи - Зеленський

Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи - Зеленський

15:09 30.03.2022
Члени української переговорної групи продовжують свою роботу в Туреччині, заплановано зустрічі з турецькими чиновниками - Арахамія

Члени української переговорної групи продовжують свою роботу в Туреччині, заплановано зустрічі з турецькими чиновниками - Арахамія

14:20 30.03.2022
Глава МАГАТЕ повідомив про розгляд конкретних кроків щодо термінового надання допомоги Україні в захисті ядерних об'єктів

Глава МАГАТЕ повідомив про розгляд конкретних кроків щодо термінового надання допомоги Україні в захисті ядерних об'єктів

08:03 30.03.2022
Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

07:48 30.03.2022
Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

07:38 30.03.2022
Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

07:17 30.03.2022
Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

Сенатори США просять адміністрацію Байдена прискорити постачання допомоги Україні

07:07 30.03.2022
Противник частково відводить свої сили від Києва з метою ротації та введення в оману військового керівництва ЗСУ

Противник частково відводить свої сили від Києва з метою ротації та введення в оману військового керівництва ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

ОСТАННЄ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності

Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення російських військ із території України – Подоляк

На Харківщині дві машини наїхали на міни, дві особи загинули, п'ять поранені

РФ переміщає окремі підрозділи з київського та чернігівського напрямків, але до кінця не відмовилася від спроб захопити чи оточити ці міста

Виші продовжують навчання у 17 областях, у трьох регіонах працюють частково

Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях – Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА