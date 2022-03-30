Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу у Варшаві провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни. Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів", - написав Кулеба у твіттері у середу.