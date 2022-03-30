Події

13:45 30.03.2022

Зеленський закликає приєднатися до кампанії #StandUpForUkraine і підтримати захід Social Media Rally 9 квітня

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Зеленський закликає приєднатися до кампанії #StandUpForUkraine і підтримати захід Social Media Rally 9 квітня

Президент України Володимир Зеленський закликає друзів України в усьому світі приєднатися до кампанії #StandUpForUkraine та підтримати онлайн-захід Social Media Rally 9 квітня.

"Закликаю друзів України у всьому світі приєднатися до кампанії #StandUpForUkraine і підтримати онлайн-захід Social Media Rally 9 квітня. Ваша допомога сприятиме нашій спільній перемозі. Вдячний президенту Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн, прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, організації Global Citizen за лідерство та підтримку", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський #standupforukraine
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