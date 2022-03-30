На Луганщині за минулу добу зафіксовано 35 ворожих обстрілів, є загиблі та поранені – Нацполіція

Протягом минулої доби окупаційні війська обстрілювали низку населених пунктів Луганської області, є загиблі та поранені серед мирного населення, повідомляє Національна поліція України.

"Протягом минулої доби, 29 березня, поліція Луганщини зафіксувала 35 фактів обстрілів російськими військами населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та с. Синецький", - йдеться в повідомленні Нацполіції в середу в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що ворог обстрілює мирне населення з різного виду озброєння, зокрема завдає авіаударів. "Є загиблі та поранені серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Попасній унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхового будинку у бомбосховищі зазнали поранень місцеві жителі, а в Лисичанську та Кремінній унаслідок авіаударів пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь.

"30 березня вранці ворог із важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів м. Лисичанська. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники, які намагаються деблокувати з-під завалів людей", - інформують у Нацполіції.