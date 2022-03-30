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13:35 30.03.2022

Командування російської армії направляє на війну в Україну військовослужбовців із військових частин забезпечення та навчальних закладів – Генштаб ЗСУ

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Командування російської армії направляє на війну в Україну військовослужбовців із військових частин забезпечення та навчальних закладів – Генштаб ЗСУ

Командування збройних сил РФ у зв'язку з необхідністю комплектування підрозділів, які зазнали значних втрат, продовжує направляти на війну в Україну військовослужбовців із військових частин забезпечення і навчальних закладів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в середу.

"У зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил Російської Федерації, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців із військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що противник зазнав значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва.

"Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому і Таврійському напрямках", - наголошують у Генштабі.

Зазначається, що особовий склад противника деморалізований і має низьку мотивацію до участі в бойових діях на території України.

"Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих "добровольців", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу
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