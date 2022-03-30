Від ворожих обстрілів постраждала низка населених пунктів на Житомирщині

Минулої доби ракетних ударів окупантів зазнали Семенівська, Чуднівська та Малинська громади Житомирської області, повідомляє Національна поліція України.

У повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу зазначено, що за добу 29 березня внаслідок ворожих обстрілів руйнувань та ушкоджень зазнала низка населених пунктів Житомирської області.

"Стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району. Цього ж дня поблизу с. Карвинівка Чуднівської територіальної громади було виявлено уламки ворожої ракети. У Малинській територіальній громаді уранці 29 березня авіаударів збройних сил Російської Федерації зазнали села Українка, Лумля та Дружне, а увечері цього ж дня – села Любовичі та Привітне", - йдеться в повідомленні Нацполіції.