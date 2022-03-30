Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 14, постраждали 36 людей - ЗМІ

Унаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної адміністрації у вівторок уранці загинуло 14 людей, ще 36 осіб дістали поранень, повідомляє "Супільне Миколаїв" із посиланням на ДСНС.

"Загиблих під завалами - 13. Ще одна людина померла в реанімації лікарні швидкої медичної допомоги. Станом на 10:20 загальна кількість загиблих 14. Постраждалих - 36", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

За інформацією пресслужби ДСНС, на місці обстрілу тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває вісім одиниць техніки та 38 співробітників Держслужби.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обладміністрації. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння. Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 33 постраждалих.

Джерело: https://t.me/suspilnemykolaiv/6788