Події

11:56 30.03.2022

Російські окупанти обстріляли Ніжин, 1 особа загинула, поранені 6 мирних громадян, зокрема дитина – мер

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Російські окупанти обстріляли Ніжин, 1 особа загинула, поранені 6 мирних громадян, зокрема дитина – мер

Російські окупанти у вівторок обстріляли м. Ніжин (Чернігівська обл.), унаслідок чого одна людина загинула, ще шість мирних жителів дістали поранень, зокрема одна дитина, повідомив мер міста Олександр Кодола.

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало шість мирних громадян, з них одна дитина, одна людина померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав Кодола у фейсбуці в середу.

 

Теги: #війна #ніжин
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