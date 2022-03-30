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11:45 30.03.2022

Для участі в тестуванні для вступу до вишів у 2022 році необхідно бути зареєстрованим у системі учасників ЗНО – УЦОЯО

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Для участі в тестуванні для вступу до вишів у 2022 році необхідно бути зареєстрованим у системі учасників ЗНО – УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляють, що для участі у тестуванні для вступу до вишів у 2022 році необхідно бути зареєстрованим у системі учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

"Міністерство освіти і науки України розробляє Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році. У ньому буде докладно описано, як саме відбуватиметься вступ. Ми ще не готові повідомити, які іспити й у якому форматі потрібно буде складати вступникам, але точно можемо сказати, що для організації будь-яких іспитів потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Таку інформацію ми отримаємо з бази даних реєстрації для участі в ЗНО", - йдеться у повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У зв'язку з цим у Центрі оцінювання заявляють, що якщо випускники вже зареєструвалися для участі в ЗНО (заповнили реєстраційну картку, зібрали пакет реєстраційних документів і віддали його керівникові закладу освіти або самостійно надіслали до одного з регіональних центрів оцінювання якості освіти), то вони є потенційними учасниками вступних іспитів до закладів вищої освіти

"Якщо ви цього року закінчуєте здобувати повну загальну середню освіту (учень/учениця ліцею, гімназії чи студент/студентка І-ІІ курсу коледжу) і ще не зареєструвалися для участі в ЗНО (навіть не створили реєстраційної картки) - до 9 квітня, будь ласка, створіть реєстраційну картку. Якнайуважніше поставтеся до заповнення таких її полів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспортного документа. Ці дані є важливими не лише для участі в тестуваннях, а й для подання вами документів для вступу", – повідомили у відомстві.

Також до 9 квітня в УЦОЯО просять створити реєстраційну картку учасника ЗНО тих, хто вже здобув повну загальну середню освіту (має свідоцтво про повну загальну середню освіту/атестат) і ще не реєструвалися в системі.

"Шановні вступники, які наразі перебувають на окупованих територіях або на територіях, де тривають активні бойові дії! Будь ласка, тримайтеся, бережіть себе! Ми розуміємо, що у вас є труднощі з доступом до інтернету, однак, якщо маєте змогу, будь ласка, створіть реєстраційну картку. Необов’язково, щоб її заповнювали особисто ви. Це може зробити хтось із ваших друзів чи знайомих. Попросіть внести ваші дані до реєстраційної форми (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження й номер паспортного документа). Цього буде достатньо. Ми знаємо, що вам зараз дуже важко, однак переконані, що ситуація найближчим часом зміниться на краще, і ви зможете планувати своє майбутнє і втілювати свої мрії в життя", - додали в Центрі оцінювання.

Як повідомлялося, 24 березня Верховна Рада скасувала складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту в 2022 році.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що у 2022 році для вступу на бюджет абітурієнтам необхідно буде скласти національний мультипредметний тест, а контрактникам – лише подати мотиваційного листа.

Теги: #освіта #зно #уцояо
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