Події

11:20 30.03.2022

З маріупольського пологового будинку окупанти депортували понад 70 породіль та лікарів – омбудсмен

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З маріупольського пологового будинку окупанти депортували понад 70 породіль та лікарів – омбудсмен

Із Маріуполя окупанти вивезли до РФ або на окуповані території понад 70 осіб, які перебували в пологовому будинку №2 – породіль та лікарів, повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ворог продовжує примусову депортацію громадян України з місць постійного проживання на тимчасово окуповані території або на територію РФ. З Маріуполя, що перебуває в блокаді російських військ, ворог вивіз понад 70 осіб - породіль та лікарів з пологового будинку №2 у Лівобережному районі міста", - йдеться в повідомленні Денісової в телеграм-каналі у середу.

Омбудсмен наголосила, що такі дії окупантів загрожують життю та здоров'ю жінок і новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини.

 

Теги: #омбудсмен #маріуполь #пологовий_будинок
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