Події

09:31 30.03.2022

На ізюмському напрямку тривають активні бої - Синєгубов

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На ізюмському напрямку тривають активні бої - Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ продовжували обстрілювати житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури Харкова та районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупаційні війська постійно завдавали артилерійських, мінометних обстрілів, обстрілів із РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Через обстріли були пожежі в Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

Синєгубов зазначив, що не припиняється активність ворожих безпілотників із метою розвідати позиції українських підрозділів.

"За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які розвідують позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що на ізюмському напрямку тривають бої.

"Тривають активні бої в ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні сили за добу збили один винищувач та один безпілотник ворога", - написав Синєгубов.

Теги: #війна #ізюм #синєгубов
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