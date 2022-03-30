У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

У Києві з середи, 30 березня, відкривається Південний міст для громадського транспорту, повідомила столична міськадміністрація.

"Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медова до Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївська", - повідомляється у телеграм-каналі КМДА.

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.

"Водії повинні пропускати машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою", - зазначили у міськадміністрації.