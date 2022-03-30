Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

Голова комітету з розвідки палати представників США Адам Шифф спільно з 10 членами Конгресу направили листа міністру оборони Ллойду Остіну та державному секретареві Ентоні Блінкену, в якому закликали надати Національній гвардії Каліфорнії повноваження для більш ефективної допомоги Україні.

"Ми вважаємо, що відносини Гвардії з Україною дають їй унікальну можливість зіграти певну роль у підтримці нашого гуманітарного реагування", - йдеться у листі, який опублікував у своєму твіттері Шифф.

На думку американських законодавців, реакція Гвардії на війну в Україні була обмеженою через адміністративні та процедурні перешкоди, які члени Конгресу просять Остіна та Блінкена усунути.

"Хоча у нас є абсолютна впевненість у тому, що Національна гвардія Каліфорнії більш ніж здатна, готова і може зробити більше, проте якщо федеральний уряд не здійснить ключових кроків для активізації необхідних повноважень, вони не зможуть розширити свої зусилля", - зазначили конгресмени.

Як повідомляють законодавці, серед іншого "Національна повітряна гвардія Каліфорнії могла б використати свої можливості щодо повітряних перевезень для доставки продовольства, медикаментів та інших гуманітарних вантажів до регіону".

Лист, крім Шиффа, підписали члени палати представників - демократи Марсі Каптур (штат Огайо), Бред Шерман (штат Каліфорнія), Майк Томпсон (штат Каліфорнія), Майк Квиглі (штат Іллінойс), Ерік Сволвелл (штат Каліфорнія), Тед Лью Каліфорнія), Сьюзан Вайлд (штат Пенсільванія), Майк Левін (штат Каліфорнія), Сара Джейкобс (штат Каліфорнія) та республіканець Дуг Ламалфа (штат Каліфорнія).