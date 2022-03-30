Уряд запровадив тимчасову заборону на вивезення з Білорусі деяких круп, борошна та макаронів

Уряд Білорусі запроваджує тимчасову заборону на вивезення з республіки окремих видів товарів, повідомила пресслужба міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі у вівторок.

"Постановою запроваджено заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь рису, крупи та борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід запроваджено з метою недопущення створення дефіциту, а також для дотримання продовольчої безпеки країни.

Дія постанови не поширюється на товари, що вивозяться за межі Білорусі для надання міжнародної гуманітарної допомоги іноземним державам на підставі рішень уряду, а також як запаси; на товари, що переміщуються в рамках міжнародних транзитних перевезень, що починаються та закінчуються за межами митної території ЄАЕС; на товари, поміщені під митні процедури у державі-члені ЄАЕС та переміщуються транзитом через білоруську територію.

Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування та діє протягом трьох місяців.

Раніше з 12 березня було продовжено на шість місяців введену раніше тимчасову заборону на вивезення пшениці та месліна, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, гречки, проса, тритикале та інших злаків, а також насіння ріпаку незалежно від країни походження.