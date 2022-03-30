Події

06:45 30.03.2022

Відновлення пошкодженого в результаті обстрілу газопроводу в Лисичанську розпочнеться сьогодні вранці

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Відновлення пошкодженого в результаті обстрілу газопроводу в Лисичанську розпочнеться сьогодні вранці

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував відновлювальні роботи на пошкодженому напередодні в результаті обстрілу газопроводу в Лисичанську сьогодні вранці.

"Через вчорашні обстріли росіянами пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську… Відновлювальні роботи газовики Лисичанського МРУЕГГ розпочнуть сьогодні вранці", – написав він у телеграмі в середу вранці.

Він уточнив, що у другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив до магістрального газопроводу високого тиску діаметром 400 мм у районі Пролетарська. Без газопостачання залишилося 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілею, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки.

 

 

 

Теги: #газопровід #відновлення #луганська
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