Відновлення пошкодженого в результаті обстрілу газопроводу в Лисичанську розпочнеться сьогодні вранці

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував відновлювальні роботи на пошкодженому напередодні в результаті обстрілу газопроводу в Лисичанську сьогодні вранці.

"Через вчорашні обстріли росіянами пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську… Відновлювальні роботи газовики Лисичанського МРУЕГГ розпочнуть сьогодні вранці", – написав він у телеграмі в середу вранці.

Він уточнив, що у другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив до магістрального газопроводу високого тиску діаметром 400 мм у районі Пролетарська. Без газопостачання залишилося 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілею, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки.