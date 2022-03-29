Президент Фінляндії обговорив із генсеком НАТО механізми вступу до альянсу нових учасників

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом принципи та процедури прийняття до альянсу нових держав.

"Необхідно посилити безпеку Фінляндії та вивчити всі можливості та види. Тому ми з генеральним секретарем Столтенбергом обговорили у понеділок ґрунтовно всі принципи та процедуру прийому нових членів", - написав Нііністьо у соцмережах.

У вівторок про бесіду повідомила і канцелярія глави держави.

"Президент Нііністьо та генеральний секретар Столтенберг обговорили військову діяльність Росії в Україні... Крім того, президент та генсек розповіли про розвиток відносин між НАТО та Фінляндією", - повідомили у канцелярії президента.