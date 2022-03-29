Події

21:11 29.03.2022

Держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, переміщених через війну - Шмигаль

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Держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, переміщених через війну - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, які перейшли через війну.

"Програма "Ти вдома" або допомога вимушеним переселенцям. Три ключові пункти програми: житло, робота, гроші. Зробили 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр нагадав, що уряд реалізує програму, згідно з якою сім'ям, які приймають переселенців, допомагатимуть з оплатою комунальних послуг.

"Взяли до себе сім'ю із трьох осіб — отримайте 1 350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили", - додав прем'єр.

 

 

 

Теги: #допомога #впл #розміщення
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