Держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, переміщених через війну - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, які перейшли через війну.

"Програма "Ти вдома" або допомога вимушеним переселенцям. Три ключові пункти програми: житло, робота, гроші. Зробили 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр нагадав, що уряд реалізує програму, згідно з якою сім'ям, які приймають переселенців, допомагатимуть з оплатою комунальних послуг.

"Взяли до себе сім'ю із трьох осіб — отримайте 1 350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили", - додав прем'єр.