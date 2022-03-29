В Офісі президента України подякували творцю Bayrаktar за "суперзброю"
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк подякував директору турецької компанії "Вaykar Makina" Халуку Байрактару за ударні безпілотники Bayrаktar ("Байрактар"), якими українські військові знищують російську бронетехніку.
"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку Байрактару за те, що ми переможемо", - написав Подоляк у твіттері.