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20:34 29.03.2022

Західні лідери у вівторок обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

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Західні лідери у вівторок обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок провів розмову з лідерами західних держав, під час якої обговорювалась необхідність підтримки та зміцнення України.

"Обговорював сьогодні вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Маріо Драгі постійну необхідність підтримки та зміцнення України. Ми не послабимо нашу рішучість, поки не припиниться агресія проти України", - написав Джонсон у твіттері у вівторок.

У свою чергу, у заяві Даунінг-стрит наголошено, що однією з тем телефонних переговорів стала необхідність зниження залежності країн Заходу від енергоресурсів РФ.

"Лідери обговорили необхідність працювати разом над переформатуванням міжнародної енергетичної структури та над зниженням залежності від російських вуглеводнів. Вони погодилися, що не може бути жодного послаблення рішучості Заходу, доки не закінчиться жах, завданий Україні", - йдеться в пресрелізі.

Згідно заяви, Джонсон наголосив, що країни Заходу не повинні послаблювати заходи, що вживаються проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні.

Учасники переговорів погодились продовжити підтримку України.

У Білому домі, у свою чергу, повідомили, що учасники переговорів також обговорили свої зусилля з надання гуманітарної допомоги мільйонам людей, які постраждали від насильства, як всередині України, так і тих, хто шукає притулку в інших країнах.

У релізі відомства, оприлюдненому у вівторок, зазначається, що західні лідери наголосили на необхідності гуманітарного доступу до цивільного населення в Маріуполі та підтвердили свою рішучість продовжувати збільшувати витрати Росії через її агресію в Україну.

"Вони також обговорили важливість підтримки стабільних енергетичних ринків у світлі нинішніх збоїв, спричинених санкціями", - наголосили в Білому домі.

 

 

 

Теги: #україна #підтримка #захід
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