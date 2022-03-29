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16:17 29.03.2022

Kalush Orchestra виступатиме 10 травня в першому півфіналі "Євробачення" під номером 6 - "Суспільне"

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Kalush Orchestra виступатиме 10 травня в першому півфіналі "Євробачення" під номером 6 - "Суспільне"

Групі Kalush Orchestra виступатиме 10 травня в першому півфіналі під номером 6 на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

"У вівторок, 29 березня, під час жеребкування в Турині було оголошено порядок виступів учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2022", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що група Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатиме 10 травня в першому півфіналі під номером 6.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після низки конфліктних ситуацій і скандалів навколо цієї теми Паш дискваліфікували за надання оргкомітету підробної довідки від Держприкордонслужби.

У зв'язку з цим було вирішено, що гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на конкурсі.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали очікуються 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

 

Теги: #євробачення #kalush_orchestra
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