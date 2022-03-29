Події

14:22 29.03.2022

Люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм усе зійде з рук – Зеленський

1 хв читати
Люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм усе зійде з рук – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм усе зійде з рук.

"Люди, які ухвалюють рішення у Росії, сподіваються, що їм це зійде з рук. Санкції? Вони думають, що їм вдасться оминути. Ембарго на російську нафту? Вони бачать, що це не йде далі за слова. Нічого, крім розмов на цю тему. І занепокоєність. Суд? Вони знають, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності", - сказав він у вівторок у відеозверненні до парламенту Данії. Так, президент України відповів на запитання, "чому світ не може зупинити потік воєнних злочинів Росії".

"Тому ми звертаємося до вас і всієї демократичної спільноти світу. Санкції треба посилювати, треба запроваджувати ембарго на російську нафту, треба закривати порти для російських суден", - заявив Зеленський.

Теги: #війна #данія #санкції_рф #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 29.03.2022
Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній, щоб допомогти українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам

16:47 29.03.2022
"Ашан Україна" закликає українців підтримати працівників мережі в Україні

"Ашан Україна" закликає українців підтримати працівників мережі в Україні

15:55 29.03.2022
США готують нові санкції проти РФ, які торкнуться ланцюга постачань оборонних підприємств - Мінфін

США готують нові санкції проти РФ, які торкнуться ланцюга постачань оборонних підприємств - Мінфін

15:47 29.03.2022
Уже 30 країн Європи відключили зі свого ефіру російські канали - Ткаченко

Уже 30 країн Європи відключили зі свого ефіру російські канали - Ткаченко

15:42 29.03.2022
Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій - Джонсон

Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій - Джонсон

15:34 29.03.2022
Арахамія: Підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі Зеленський-Путін

Арахамія: Підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі Зеленський-Путін

15:26 29.03.2022
Москва вирішила кардинально скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі

Москва вирішила кардинально скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі

15:03 29.03.2022
Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету - Олександр Чалий

Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету - Олександр Чалий

15:00 29.03.2022
Договір про гарантії безпеки України має бути схвалено на референдумі - Подоляк

Договір про гарантії безпеки України має бути схвалено на референдумі - Подоляк

14:52 29.03.2022
Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки - Арахамія на брифінгу в Стамбулі

Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки - Арахамія на брифінгу в Стамбулі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США готують нові санкції проти РФ, які торкнуться ланцюга постачань оборонних підприємств - Мінфін

Москва вирішила кардинально скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі

Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету - Олександр Чалий

Договір про гарантії безпеки України має бути схвалено на референдумі - Подоляк

Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки - Арахамія на брифінгу в Стамбулі

ОСТАННЄ

Kalush Orchestra виступатиме 10 травня в першому півфіналі "Євробачення" під номером 6 - "Суспільне"

ГУР Міноборони України оприлюднило список співробітників ФСБ РФ, які діють у країнах ЄС

Окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців - МЗС

Кількість жертв ворожого обстрілу будівлі Миколаївської обладміністрації зросла до 7 осіб, 22 поранені – ДСНС

Щонайменше 15 кримчан, які воювали на боці РФ, перебувають у полоні - правозахисниця

До України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС - Йоганніс

У Чернігові немає тепла, електрику, воду і газ подають частково

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 3 людей, постраждали 22 особи

Бажання переїхати до безпечних регіонів виявили майже 1 тис. компаній, із них 300 уже передислокувалися - прем'єр

Консультації з РФ відбуваються з питань міжнародних гарантій безпеки України та припинення вогню – Подоляк

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА