Люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм усе зійде з рук – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм усе зійде з рук.

"Люди, які ухвалюють рішення у Росії, сподіваються, що їм це зійде з рук. Санкції? Вони думають, що їм вдасться оминути. Ембарго на російську нафту? Вони бачать, що це не йде далі за слова. Нічого, крім розмов на цю тему. І занепокоєність. Суд? Вони знають, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності", - сказав він у вівторок у відеозверненні до парламенту Данії. Так, президент України відповів на запитання, "чому світ не може зупинити потік воєнних злочинів Росії".

"Тому ми звертаємося до вас і всієї демократичної спільноти світу. Санкції треба посилювати, треба запроваджувати ембарго на російську нафту, треба закривати порти для російських суден", - заявив Зеленський.