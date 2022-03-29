Події

11:03 29.03.2022

"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

1 хв читати
"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

На "Укрзалізниці" (УЗ) зробили чіткішим порядок доставки гуманітарної допомоги у пасажирських поїздах, для цього було виділено 50 вагонів у 32 поїздах.

Як повідомила УЗ на фейсбук-сторінці, на окремих маршрутах ці вагони спеціально призначені для доставки гуманітарних вантажів.

"Це дозволить чітко відокремити гуманітарну місію "Укрзалізниці" від безпосередньої нашої роботи - перевезення пасажирів та вантажів, а також забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу", - зазначено у повідомленні.

З початку війни УЗ перевезла у пасажирських вагонах понад 7,8 тис. тонн гуманітарного вантажу та відправила 1 670 вантажних вагонів із гуманітарною допомогою по всій країні. Найбільше – у Київ, Харків, Запоріжжя та Одесу.

Теги: #укрзалізниця #гумдопомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 28.03.2022
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

12:14 28.03.2022
"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

14:47 27.03.2022
"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

06:44 27.03.2022
Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

Кабмін прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - Верещук

18:58 26.03.2022
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

12:53 26.03.2022
25 березня Україна отримала найбільший добовий обсяг допомоги – 10,3 тис. тонн

25 березня Україна отримала найбільший добовий обсяг допомоги – 10,3 тис. тонн

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

19:59 24.03.2022
США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Байден

США нададуть понад $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Байден

19:18 24.03.2022
Франція і Туреччина сподіваються провести найближчими днями гуманітарну операцію в Маріуполі

Франція і Туреччина сподіваються провести найближчими днями гуманітарну операцію в Маріуполі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України для переговорів щодо ядерної безпеки

У Стамбулі відбувається зустріч глав делегацій України та Росії

У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

Ердоган сподівається влаштувати зустріч президентів України та РФ після українсько-російських переговорів у Стамбулі

ОСТАННЄ

У Миколаєві під завалами будівлі обладміністрації знайдено загиблого, врятовано вже 18 осіб

В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України для переговорів щодо ядерної безпеки

НБУ переказав зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 13,2 млрд грн, залишок – 91,5 млн грн

У Стамбулі відбувається зустріч глав делегацій України та Росії

Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, один поранений

Українські військовослужбовці збили дві ракети біля Львова

Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, жертв немає

У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА