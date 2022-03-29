"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

На "Укрзалізниці" (УЗ) зробили чіткішим порядок доставки гуманітарної допомоги у пасажирських поїздах, для цього було виділено 50 вагонів у 32 поїздах.

Як повідомила УЗ на фейсбук-сторінці, на окремих маршрутах ці вагони спеціально призначені для доставки гуманітарних вантажів.

"Це дозволить чітко відокремити гуманітарну місію "Укрзалізниці" від безпосередньої нашої роботи - перевезення пасажирів та вантажів, а також забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу", - зазначено у повідомленні.

З початку війни УЗ перевезла у пасажирських вагонах понад 7,8 тис. тонн гуманітарного вантажу та відправила 1 670 вантажних вагонів із гуманітарною допомогою по всій країні. Найбільше – у Київ, Харків, Запоріжжя та Одесу.