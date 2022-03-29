Ердоган сподівається влаштувати зустріч президентів України та РФ після українсько-російських переговорів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед початком переговорів України та Росії у Стамбулі, висловив сподівання, що вони сприятимуть проведенню особистої зустрічі українського та російського президентів.

"Прогрес, досягнутий на цих переговорах, дасть змогу лідерам Росії та України провести переговори особисто", - наводить видання "Дейлі сабах" слова Ердогана.

Він зазначив, що Туреччина також готова прийняти на своїй території такі переговори двох лідерів.

Ердоган зазначив, що Туреччина "глибоко стурбована" ситуацією навколо України та закликає до припинення вогню.

"Переговорний процес між Росією та Україною підвищив надію на мир. Забезпечення припинення вогню якнайшвидше стало б вигідне усім сторонам", - сказав президент Туреччини.

"Ми сподіваємося, що зустрічі (у Стамбулі - ІФ) принесуть користь обом сторонам та регіону", - сказав він.

"Думаю, можна дійти згоди, яка влаштує обидві сторони та світову спільноту", - наголосив він. Ердоган зазначив, що потрібне "постійне, справедливе, реалізоване на практиці рішення".

Також Ердоган наголосив, що Туреччина готова здійснювати посередницькі функції стільки, скільки потрібно. "Ми готові допомагати мирному процесу стільки, скільки вам буде потрібно", - заявив він, звертаючись до делегацій України та РФ.

У Стамбулі у вівторок вранці розпочалися переговори російської та української делегацій, які відбуваються у палаці "Долмабахче".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі президента, у складі української делегації – лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, народні депутати Андрій Костін та Рустем Умєров, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.