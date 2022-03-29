Події

10:26 29.03.2022

Заступник глави Офісу президента Тимошенко бере участь у переговорах із Росією

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Заступник глави Офісу президента Тимошенко бере участь у переговорах із Росією

У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Із вітальним словом до учасників звернувся президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За столом переговорів з української сторони, окрім тих, хто брав участь у переговорах раніше, – заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. У складі української делегації серед інших – колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

Теги: #туреччина #переговори
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