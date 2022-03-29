Події

08:55 29.03.2022

У результаті обстрілів частина жителів Лисичанська залишилася без світла

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У результаті обстрілів частина жителів Лисичанська залишилася без світла

У результаті обстрілу понад 7 тис. мешканців Лисичанська залишилися без електрики, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічні обстріли в Лисичанську додали велику кількість пошкоджень ліній електроживлення. Фахівці намагатимуться якнайшвидше полагодити пошкоджені ЛЕП. Проте, за кілька годин знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, понівечені дроти та опори, електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

"Станом на ранок 29 березня без електроенергії залишилися 94 907 абонентів Луганської області. Відключено 574 трансформаторні підстанції. Без світла наразі 13 населених пунктів частково та 21 повністю", - наголошує Гайдай.

 

 

 

Теги: #лисичанськ #світло #відключення
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