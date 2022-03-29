ЄБРР закриє офіси в Москві та Мінську

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) перебуває у процесі закриття офісів у Москві та Мінську, йдеться в повідомленні банку в понеділок.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, до яких вдалась Російська Федерація за допомогою Білорусі", – зазначив банк.

ЄБРР знову висловив свою підтримку Україні та нагадав, що вже узгодив початковий пакет допомоги обсягом EUR2 млрд Україні та низці інших держав, яких торкнулася війна.

ЄБРР не інвестує в нові проєкти в Росії з 2014 року, проте до середини 2021 року був досить активним у Білорусі.