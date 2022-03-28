Події

21:57 28.03.2022

Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

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Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

Дані опитувань громадської думки вказують на те, що нинішній президент Франції Емманюель Макрон має шанси на перемогу у другому турі виборів президента, інформує Інститут вивчення громадської думки Ifop.

За даними опитувань, якби вибори проходили зараз, у другому турі за Макрона були б готові проголосувати 53,5% виборців.

Одна з його головних опоненток на виборах лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала б 46,5% голосів.

Перший тур виборів президента Франції заплановано на 10 квітня 2022 року. Якщо буде потрібен другий тур, він пройде за два тижні.

 

 

Теги: #президент #прогноз #вибори #франція
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