Окупанти втратили 13 одиниць техніки та близько 70 осіб у понеділок

За понеділок, у зоні району оперативно-тактичного угруповання "Схід" було знищено близько 70 осіб та 13 одиниць техніки противника.

"Сьогодні, 28 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська тричі атакували позиції українських захисників. Унаслідок чого окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці, а саме: особового складу – до 70; танків – 7; БМП – 4; БПЛА – 2", - йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/otueast/posts/684700742955669