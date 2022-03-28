Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

Російський агресор знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС, і місцева лабораторія", - розповів Коваль у відеозверненні в понеділок увечері.

Як повідомлялося, в неділю агресор атакував одне із промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку на Волині. Лише о 08:12 понеділка вдалося локалізувати пожежу, її ліквідація триває.