Події

21:37 28.03.2022

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

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Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

Російський агресор знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС, і місцева лабораторія", - розповів Коваль у відеозверненні в понеділок увечері.

Як повідомлялося, в неділю агресор атакував одне із промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку на Волині. Лише о 08:12 понеділка вдалося локалізувати пожежу, її ліквідація триває.

 

 

 

Теги: #удар #війна #нафтобаза
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