Через обстріл у Донецькій області постраждав монастир, поранений єпископ – УПЦ (МП)

Через обстріл у Донецькій області постраждав Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою на Донеччині, поранений єпископ Волноваський Амвросій, повідомляє пресслужба Української православної церкви (Московського патріархату).

"28 березня 2022 року в результаті обстрілів укотре зазнала руйнування Миколо-Васильківська обитель. Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Василівського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії", - сказано у повідомленні у фейсбук.

Джерело: https://www.facebook.com/Church.ua/posts/5589090164439809