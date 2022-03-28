"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів уперед для більш ніж 40 основних рейсів у країні.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці", це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію поїздки при купівлі квитка.

Водночас "Укрзалізниця" збереже мінімум за одним безкоштовним евакуаційним рейсом на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси досі активні.

"3,2 млн пасажирів вже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, так що "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - наголошується в повідомленні.

Список безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів з відкритим продажем (зокрема міжнародних) вже є на сайті https://uz-vezemo.com.

Квитки можна придбати у залізничних касах, на сайті, у Viber-боті, у Telegram-боті, у Facebook Messenger та Apple Messages.