Події

20:26 28.03.2022

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

1 хв читати
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів уперед для більш ніж 40 основних рейсів у країні.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці", це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію поїздки при купівлі квитка.

Водночас "Укрзалізниця" збереже мінімум за одним безкоштовним евакуаційним рейсом на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси досі активні.

"3,2 млн пасажирів вже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, так що "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - наголошується в повідомленні.

Список безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів з відкритим продажем (зокрема міжнародних) вже є на сайті https://uz-vezemo.com.

Квитки можна придбати у залізничних касах, на сайті, у Viber-боті, у Telegram-боті, у Facebook Messenger та Apple Messages.

 

 

 

Теги: #квитки #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 28.03.2022
"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

14:47 27.03.2022
"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

18:58 26.03.2022
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

21:04 22.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

12:53 21.03.2022
Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

Вхід у вокзали та посадка в потяги в Києві під час комендантської години 21-23 березня дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00, - УЗ

12:11 21.03.2022
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний поїзд із Дніпра

20:30 20.03.2022
"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

"Укрзалізниця" з 21 березня запускає човникові рейси "Дарниця – Святошин" у столиці

17:44 20.03.2022
У березні "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей та доставыла 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

У березні "Укрзалізниця" евакуювала 2,77 млн людей та доставыла 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

Українська розвідка має агентів у вищому керівництві РФ - Буданов

ОСТАННЄ

У Фастівському районі через ворожі обстріли сталося загоряння лісової підстилки

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

США перекидають до Німеччини літаки РЕБ

Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів України з РФ

Зеленський зателефонував Алієву, щоб розповісти про ситуацію в Україні, повідомили у Баку

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

У Люботині на Харківщині через обстріл одна особа загинула, двоє поранені

Єврокомісія домагається скасування "золотих паспортів", вимагає відкликати їх у росіян та білорусів під санкціями ЄС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА