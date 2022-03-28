Події

20:11 28.03.2022

Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

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Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти

Закон про колабораціонізм діє і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться втекти, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Останній місяць розставив усі крапки із самовизначенням багатьох усередині України. "Проросійські яструби", які роками одягалися у "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора або кудись із надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших – не вийде!", написав Стефанчук у понеділок у фейсбуці.

Він наголосив, що ухвалений Верховною Радою закон про колабораціонізм уже діє і вибір нині простий: кожен зараз або відстоює Україну, або воює проти неї.

 

 

Теги: #рада #україна #спікер
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