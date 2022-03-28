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19:08 28.03.2022

Єврокомісія домагається скасування "золотих паспортів", вимагає відкликати їх у росіян та білорусів під санкціями ЄС

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Єврокомісія домагається скасування "золотих паспортів", вимагає відкликати їх у росіян та білорусів під санкціями ЄС

(ЄК) оприлюднила у понеділок рекомендації для країн ЄС скасувати будь-які наявні схеми надання громадянства в обмін на інвестиції - видачу так званих золотих паспортів, особливо це стосується громадян РФ чи Білорусії, які перебувають під санкціями ЄС.

"Ми вважаємо, що торгівля громадянством через "золоті паспорти" є незаконною відповідно до законодавства ЄС і становить серйозні ризики для нашої безпеки. Це відкриває двері для корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Усі зацікавлені держави-члени мають негайно припинити свої програми надання громадянства за інвестиції", - заявив член ЄК із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, країнам ЄС "треба оцінити, чи мають вони анулювати будь-які "золоті паспорти", вже видані особам, які перебувають під санкціями", та іншим особам, які підтримують війну РФ в Україні.

У свою чергу член ЄК із внутрішніх справ Йлва Йоганссон зажадала серйозних перевірок у Шенгенській зоні, щоб переконатися, що немає зловживань правом пересуватися нею. "Золоті посвідки на проживання", видані росіянам і білорусам під санкціями ЄС, мають бути анульовані", - заявила єврокомісар.

Офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок у Брюсселі, пояснив, що схвалені рекомендації спрямовані взагалі проти практики як такої видачі "золотих паспортів" та "золотих посвідок на проживання". "Рекомендації щодо "золотих паспортів" вимагають від держав-членів покласти край таким процедурам і видачі таких паспортів", - сказав прессекретар.

Одночасно, уточнив він, ЄК просить, щоб країни ЄС оцінили можливість відкликати такі паспорти та скасувати дозвіл на проживання, поклавши край таким режимам. "Це залежить від різних правил, що діють на місцях у різних державах-членах щодо натуралізації. Тому ці держави мають зайнятися цим питанням та розглянути заходи залежно від різних процедур, передбачених національними законодавствами", - зазначив представник ЄК.

Єврокомісія в оприлюдненому в понеділок комюніке нагадала, що вона "часто і послідовно висловлювала свою серйозну занепокоєність щодо схем набуття громадянства та посвідок на проживання для інвесторів і пов'язаних із цим ризиків". Ці ризики, за формулюванням документа, відзначаються на нинішніх подіях в Україні. Деякі громадяни Росії або Білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують агресію РФ проти України, могли набути громадянства ЄС або привілейованого доступу до союзу, зокрема для вільного пересування Шенгенською зоною.

Щоб усунути ці безпосередні ризики, пояснюється в комюніке, державам-членам рекомендується оцінити, чи слід відкликати громадянство ЄС, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії чи Білорусі, які включені до санкційного списку Євросоюзу.

Посвідки на проживання, видані за схемою надання резидентства за інвестиції громадянам Росії чи Білорусі, щодо яких діють санкції, "мають бути негайно відкликані після індивідуальної оцінки та відповідно до принципу пропорційності, основних прав та національного законодавства держав-членів".

У Брюсселі зазначають, що ці заходи мають безумовно застосовуватися до громадян Росії чи Білорусії, які підтримують війну РФ в Україні.

Теги: #єс #скасування #громадянство #росіяни
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