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14:56 28.03.2022

Зеленський: Ми ніколи не підемо на компроміси із РФ, які можуть призвести до розпаду країни

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Зеленський: Ми ніколи не підемо на компроміси із РФ, які можуть призвести до розпаду країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за жодних обставин не піде на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду її державності.

"Можливо, якісь компроміси, які не загрожуватимуть нашому фізичному виживанню, буде зроблено для порятунку життів тисяч людей. Що ж до компромісів, які можуть призвести до розпаду країни, тих, які пропонує, точніше, вимагає Путін у формі ультиматуму, ми ніколи не підемо на них. Ніколи", - заявив Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist.

Він зазначив, що в діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася.

"Ми маємо говорити. Річ не в одному питанні, одній відповіді. Це про рішення. Ми маємо говорити про конкретні речі, про конкретні місяці, можливо, щось про роки, можливо, щось вирішувати наразі, можливо, говорити, якщо ми не можемо знайти рішення і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... Річ не в повазі, не в любові або ще в чомусь. Річ не в почуттях. Це дуже конкретно. Є проблема, і треба в ній детально розібратися та вирішити", - сказав президент.

Одночасно глава держави висловив тверду впевненість у тому, що Україна вже перемагає. "Поки що твердо маємо намір не піддаватися цим вимогам. Я думаю, що ми перемагаємо. Військова обстановка складна, але ми відбиваємо атаки", - наголосив він.

Окрім того, відповідаючи на запитання, чи можливий у принципі міцний мир після завершення війни з Путіним, Зеленський зазначив, що не впевнений у тому, чи знає відповідь на це запитання сам президент Росії.

"Я не знаю, чи знає взагалі Путін відповідь на це запитання. Я думаю, що багато факторів впливатимуть на його рішення. Стабільність у регіонах присутності Росії відіграватиме роль і впливатиме на його рішення. Запитання про те, як зміняться відносини між Росією та Україною в результаті того, що трапилося, велике. У мене немає на це відповіді. Це велика проблема, дуже велика проблема", - резюмував він.

 

Теги: #переговори #зеленський
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