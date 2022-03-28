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14:42 28.03.2022

У квітні в РФ розпочнеться прихована мобілізація за програмою "БАРС-2021" - ГУР Міноборони

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У квітні в РФ розпочнеться прихована мобілізація за програмою "БАРС-2021" - ГУР Міноборони

З 1 квітня поточного року Росія розпочне приховану мобілізацію громадян за програмою "БАРС-2021", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок.

"З 1 квітня на всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Боевой Армейский Резерв Страны"). Щоб приховати заходи щодо масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на стокову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибувають у військкомати", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України.

"Одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув'язнених. Зокрема, приблизно 100 злочинців, яких тримають у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправлення в Україну. Усі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали терміни за політичними статтями (екстремізм, тероризм), такі угоди не пропонуються", - наголошують у ГУР.

Зазначається, що тим, хто погодився, обіцяно повну амністію у разі повернення живим після участі в бойових діях.

"Прикметно, що таким мобілізованим не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - наголосили у відомстві.

Там уточнюють, що "БАРС" - програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписав контракти за програмою, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку.

"Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата за контрактом сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС", становить приблизно 100 тисяч", - підсумували в ГУР.

 

Теги: #війна #мобілізація #гур_міноборони
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