Події

13:50 28.03.2022

До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією

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До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією

До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Ми тут! Посольство Франції в Україні офіційно передало владі України 27 вантажних автомобілів і 50 тонн обладнання. Менш ніж три тижні між висловленням Україною потреб і цією передачею. Ефективність і солідарність між Францією та Україною. Всім велике дякую. Місія виконана", - написав де Понсен у твіттері у понеділок.

Як уточнили в Генеральному управлінні Франції з цивільної безпеки та кризового управління, до України прибули 27 пожежно-рятувальних машин, а також медичне та аварійно-рятувальне обладнання.

Теги: #допомога #франція
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