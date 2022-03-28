До України прибули 27 пожежно-рятувальних машин та 50 тонн обладнання, переданих Францією, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Ми тут! Посольство Франції в Україні офіційно передало владі України 27 вантажних автомобілів і 50 тонн обладнання. Менш ніж три тижні між висловленням Україною потреб і цією передачею. Ефективність і солідарність між Францією та Україною. Всім велике дякую. Місія виконана", - написав де Понсен у твіттері у понеділок.

Як уточнили в Генеральному управлінні Франції з цивільної безпеки та кризового управління, до України прибули 27 пожежно-рятувальних машин, а також медичне та аварійно-рятувальне обладнання.