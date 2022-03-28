ДСНС: станом на ранок понеділка пожеж у зоні ЧАЕС немає

У ДСНС заявляють, що станом на ранок понеділка жодних осередків займання та пожеж у Чорнобильській зоні відчуження немає.

"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації в соціальних мережах та в низці ЗМІ щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє: станом на 7:57 28 березня відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та займання у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні", - йдеться у повідомленні ДСНС на сторінці у фейсбуці.

При цьому в ДСНС закликають не розповсюджувати неперевірену інформацію та керуватися даними офіційних джерел.