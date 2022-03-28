Втрати противника з початку війни становлять приблизно 17 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російських військ за період із 24 лютого до 28 березня орієнтовно становлять приблизно 17 тис. осіб і 586 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, було знищено 1694 бойові броньовані машини та 1150 одиниць автомобільної техніки.

Також українськими силами в боях було знищено 302 артилерійські системи, 95 реактивних систем залпового вогню та 54 засоби ППО.

Збито 123 літаки, 127 гвинтокрилів та 66 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Загарбники також втратили 73 цистерни із паливно-мастильними матеріалами, 21 одиницю спеціальної техніки, чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів та сім кораблів.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - наголосили у Генштабі.